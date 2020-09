Polizei Lippe

POL-LIP: PKW beschädigt und abgehauen

Lippe (ots)

Bad Salzuflen - Am Samstag zwischen 10:00 Uhr und 12:50 Uhr parkte eine Herforderin ihren schwarz-weißen Audi A1 am Marktkauf in Bad Salzuflen und begab sich zum Einkaufen ins Geschäft. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie mehrere horizontal-verlaufende Kratzer am hinteren rechten Kotflügel. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges hatte sich entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen, Tel. 05231 6090, zu melden.

