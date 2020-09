Polizei Lippe

POL-LIP: Pedelec aus dem Hausflur entwendet

Lippe (ots)

Lemgo - In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23:00 Uhr und 06:30 Uhr wurde in Lemgo an der Lageschen Straße aus dem Hausflur des Hauses Nr. 36 ein Pedelec der Marke: Cube Reaction, Modell: Hybrid Pro 500 Allroad, Farbe: schwarz entwendet. Das Rad befand sich im Hausflur des Mehrfamilienhauses, zu welchem sich der oder die Täter Zugang verschafften, indem sie die Hauseingangstür aufhebelten. Zeugen mögen sich bitte mit der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung setzen.

