Polizei Lippe

POL-LIP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lippe (ots)

Blomberg (Brüntrup) - am 25.09.2020, um 19:30 Uhr beabsichtigte eine 24jährige Blombergerin mit ihrem VW Touran an der Einmündung Cappeler Straße / Vahlhauser Straße nach links auf die Vahlhauser Straße einzubiegen. Im Bereich der Einmündung touchierte sie plötzlich ein Geländewagen, welcher sich auf der Vahlhauser Straße befand und der sich anschließend weiter in Richtung Cappel auf der Cappeler Straße entfernte, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Land-Rover oder Range-Rover (Model Discovery oder Evoque) in dunkler Lackierung. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell