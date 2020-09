Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, versuchter Raubüberfall

Rheine (ots)

Ein junger Mann hat am Donnerstagmittag (10.09.2020) in einem Tabakwarengeschäft an der Elter Straße die Herausgabe von Bargeld gefordert. Um kurz nach 13.00 Uhr betrat der etwa 25 Jahre alte Täter den Verkaufsraum und ging unmittelbar auf die Geschädigte zu, die sich hinter der Theke befand. Der Unbekannte warf ihr zunächst eine Tüte entgegen, zog dann ein Messer und forderte Geld. Die geschockte Frau schrie laut um Hilfe. Daraufhin drehte sich der junge Mann um und rannte aus dem Geschäftsraum. Zeugen konnten später mitteilen, dass er nach der Tat in einen Durchgang in Richtung Sophienstraße gelaufen war. Aus dem Kiosk hatte der Mann nichts erbeutet. Er war schlank, um die 175 cm groß, hatte kurze, braune Haare und trug ein schwarz-weißes Cappi, eine dunkle Sonnenbrille sowie einen schwarzen Mundschutz. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke und einer schwarzen weiten Jogginghose, die eine weiße Aufschrift hatte. Er sprach gebrochenes Deutsch mit einem vermutlich osteuropäischen Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell