POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Transporter aufgebrochen

An der Permer Straße haben sich in der Nacht zum Donnerstag (10.09.2020) Diebe Zugang zu einem geparkten Fahrzeug verschafft. Der weiße VW Transporter war gegen 18.00 Uhr dort abgestellt worden. Am frühen Morgen wurde um 06.45 Uhr der Diebstahl verschiedener Werkzeuge und Maschinen aus dem Wagen festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

