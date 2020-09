Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Eine 40-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall an der Straße Am Strietbach schwer verletzt worden. Die Emsdettenerin fuhr am Donnerstag (10.09.2020) gegen 08.00 Uhr auf dem Radweg der Straße Am Strietbach in Richtung Nordwalder Straße. Ein 58-jähriger BMW-Fahrer kam aus der untergeordneten Wasserstraße und bog nach rechts auf die Straße Am Strietbach ab. Dort kam es zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich die Radfahrerin schwer. Ein Rettungswagen brachte sie nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad und dem BMW entstanden Schäden von rund 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell