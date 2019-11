Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Pfeddersheim - 26-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Worms (ots)

Am Freitag, 08.11.2019, befährt gegen 15:00 Uhr ein 26-Jähriger die K11 von Mörstadt kommend in Richtung Pfeddersheim. Aus bisher unbekannten Gründen verliert er die Kontrolle über seinen Honda, kommt nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Baum. Der 26-Jährige wird bei dem Zusammenstoß schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme musste die K11 für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

