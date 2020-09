Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, zwei Diebstähle aus Fahrzeugen

Rheine (ots)

Nach zwei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen sucht die Polizei nach Zeugen, die an den beiden Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. An der Hauenhorster Straße, Nähe Anne-Frank-Straße, ist in der Nacht zum Donnerstag nach 21.00 Uhr ein schwarzer Mercedes abgestellt worden. Unbekannte zertrümmerten eine Scheibe des Kleinbusses und entwendeten dann daraus eine schwarze Umhängetasche. Am nächsten Morgen um 07.30 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt. In unmittelbarer Nähe ist zudem ein versuchter PKW-Aufbruch festgestellt worden. An einer Scheibe eines weißen Hyundai waren Schäden zu erkennen. Am Dürerweg gingen Unbekannte nach Mittwochabend 22.00 Uhr zu einem geparkten weißen Audi. Auch hier schlugen sie eine Seitenscheibe ein. Aus dem Auto stahlen sie eine Sweatshirt-Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

