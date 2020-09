Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Mettingen (ots)

Am Sonntagmorgen (06.09.2020) ist die Polizei zur Ibbenbürener Straße gerufen worden, weil dort zwei Gullideckel ausgehoben worden waren. Den ersten entdeckten die eingesetzten Beamten auf der Ibbenbürener Straße, Ecke Pfarrer-Hüging-Straße. Hier war der Gullideckel aus der Fassung gehoben und leicht verkantet wieder eingesetzt worden. Im weiteren Verlauf der Ibbenbürener Straße in Richtung Ibbenbüren fehlte eine Schachtabdeckung. Diese war in unmittelbarer Nähe auf dem Bürgersteig abgelegt. Die Beamten setzten beide Gullideckel wieder korrekt ein. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die in der Zeit zwischen Samstagabend (05.09.), 20.00 Uhr und Sonntagmorgen, 07.45 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

