Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Weidezaungerät gestohlen

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Ludwigsau/Gerterode - Am Samstagmorgen (15.08.), zwischen 06:45 Uhr und 07:45 Uhr, stahlen Unbekannte von einer Weide in der Verlängerung der Bachstraße ein Weidezaungerät samt Batterie. Der Schaden beträgt 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

