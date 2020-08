Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Jugendtreff misslingt - In Bauernladen eingedrungen - Geige aus Passat gestohlen - In Reisebüro eingebrochen: Kein Diebesgut

Fulda (ots)

Einbruch in Jugendtreff misslingt

Fulda - Zwischen Freitag (14.08.) und Samstag (15.08.) versuchten Unbekannte in einen Jugendtreff in der Carl-Schurz-Straße einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, eine dortige Zugangstür gewaltsam zu öffnen. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Bauernladen eingedrungen

Eiterfeld - Im Ortsteil Großentaft drangen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (15.08.) in die Räumlichkeiten eines Bauernladens in der Straße "Ufhäuser Tor" ein. Im Inneren öffneten die Täter eine Geldkassete und entwendeten daraus eine geringe Summe Bargeld.

Geige aus Passat gestohlen

Fulda - Aus einem schwarzen VW Passat entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (15.08.) eine Geige, ein Samsung S6, eine Nintende Switch sowie einen Geldbeutel und Schmuck im Gesamtwert von rund 1.500 Euro. Das Auto stand auf einem Anwohnerparkplatz in der Carl-Schurz-Straße.

In Reisebüro eingebrochen: Kein Diebesgut

Gersfeld - Unbekannte drangen zwischen Freitagmittag (14.08.) und Samstagmorgen (15.08.) gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten eines Reisebüros in der Fuldaer Straße ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Die Höhe des verursachten Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Dominik Möller, Pressesprecher

