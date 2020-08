Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Eiterfeld (ots)

Am Sonntagnachmittag, um 16:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 3380 zwischen Eiterfeld und Ufhausen, der sogenannten "Milchstraße". Eine 23-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza wollte die L 3380 überqueren. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 25-jährige Fahrerin eines Opel Corsa, die von Eiterfeld in Richtung Ufhausen unterwegs war. Die 25-jährige Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und stieß frontal in die linke Seite der 23-jährigen Rasdorferin. An beiden Pkw entstand Totalschaden, Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 10 000 EUR geschätzt.

gefertigt: POK´ in Vogt, Polizeistation Hünfeld

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell