Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerfahrer übersehen - 1 Leichtverletzter

Fulda (ots)

Ein 86-jähriger Audi-Fahrer aus Fulda befuhr am Sonntagmorgen, gegen 10.50 Uhr, die Arleser Straße und wollte auf die Wiener Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtberechtigten, 68-jährigen Rollerfahrer aus Fulda, der auf der Wiener Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Der Rollerfahrer erkannte den Audi und wollte diesem ausweichen. Hierbei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 EUR.

gefertigt: PHK Enders, Polizeistation Fulda

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell