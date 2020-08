Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Folgemeldung zu schweren Verkehrsunfällen mit Kradfahrern im Vogelsberg

Auf der L3167 in der Gemarkung Altenhain bzw. Schotten kam ein 27-jähriger aus Reiskirchen gegen 12:06 Uhr mit seiner BMW in einer Linkskurve von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Er wurde schwer Verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Gießen verbracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen und das Motorrad sichergestellt. Es liegen keine Hinweise auf die Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers vor. An der BMW entstand Totalschaden in Höhe von 12.000,- Euro Die Maßnahmen waren um 16:05 h beendet und die Vollsperrung wurde aufgehoben.

Auf der L3140 fuhr eine 43-jährige Motorradfahrerin aus Herbstein mit ihrer Kawasaki. Zwischen Illbeshausen und Lanzenhain kam sie gegen 13:05 Uhr in einer leichten Linkskurve auf die Bankette und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Auch hier wurde ein Gutachter hinzugezogen und das Motorrad sichergestellt. Die Maßnahmen waren um 15:45 Uhr beendet und die L3167 wieder freigegeben. Der Sachschaden beträgt 2.000,-Euro.

Peter Lang, PP Osthessen, Polizeiführer vom Dienst

