Bad Hersfeld / Heringen (ots)

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Heringen. Am 15.08.2020 gg. 18:15 Uhr befuhren ein 38 jähriger Mann aus Friedewald und eine 55 jährige Frau aus Friedewald die Hersfelder Str. in Widdershausen, als die 55 järige aus Friedewald verkehrsbedingt halten mußte. Der 38 jährige Mann fuhr auf das Heck der 55 jährigen Frau aus Friedewald. Die 26 jährige Tochter der Friedewalderin, welche Beifahrerin war, wurde leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2500,- EUR.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am 15.08.2020 zwischen 11:30 - 19:0 parkte eine 56 jährige Frau aus Niederlauer ihren Pkw auf einem Parkplatz des Klinik Am Hainberg. Vermutlich hat ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- / Ausparken den Verkehrsunfall verursacht und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621 / 932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache

Gefertigt: (Polizeistation Bad Hersfeld, POK, Hübner)

