Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruchversuch in Wohnung misslang

Bocholt (ots)

Einbrecher haben versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bocholt an der Prinz-Eugen-Straße einzubrechen. Die Wohnungstür hielt der Gewalteinwirkung stand. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag, 21.30 Uhr bis Donnerstag 21.00 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

