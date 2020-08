Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kradfahrer bei Unfall auf B 458 schwer verletzt

Petersberg - B458 (ots)

Am Samstag, 15.08.2020, kam es um 20:53 Uhr auf der Bundesstraße 458 zwischen Fulda und Dipperz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 16-jährige Fahrer eines Kraftrades war auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Dipperz unterwegs. An der Einmündung der K 15 aus Richtung Wissels bog die 56-jährige Fahrzeugführerin eines Opel Corsa nach links auf die B 458 ein und missachtete dabei die Vorfahrt des von links kommenden Krades. Der Zweiradfahrer prallte in Höhe der Fahrertür gegen den Pkw, wurde über den Wagen geschleudert und kam dahinter auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Fulda gebracht, die beiden Insassen im Pkw wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 14000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 22:35 Uhr voll gesperrt.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK Weinrich

