Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücksichtloses Überholen - Mercedes gesucht

Bad Hersfeld (ots)

Ein 24-jähriger Bad Hersfelder befuhr am 14.08.2020, gegen 07.50 Uhr, mit seinem Pkw die B 27 aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Hauneck. Kurz hinter dem Abzweig zur Blauen Liede verringert sich die Fahrbahn von zwei auf einen Fahrstreifen. Der Hersfelder fuhr auf dem linken Fahrstreifen. In dieser Fahrbahnverengung scherte plötzlich ein hinter ihm fahrender dunkler Mercedes mit Fuldaer Kennzeichen nach links in den Gegenverkehr aus, beschleunigte stark und überholte rücksichtslos. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten abbremsen, um eine Kollission zu verhindern. Es wird gebeten, dass sich Zeugen oder Fahrzeugführer, welche abbremsen mussten, bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320 oder per Mail an Postfach: pst-hersfeld.ppohpolizei.hessen.de zu melden.

