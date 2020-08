Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sonnenschirm vor Gaststätte entwendet

Hosenfeld-Hainzell (ots)

Am Sonntag, 01.08.2020, zwischen 01:00 und 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen roten Sonnenschirm mit der Aufschrift "Förstina Sprudel" vom Parkplatz einer Gaststätte in der Hainzeller Straße in Hosenfeld-Hainzell. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei Fulda bittet um sachdienliche Hinweise unter 0661-1050 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Flieden Unbekannte Täter versuchten zwischen Mittwoch, 12.08.20, 08:00 Uhr und Donnerstag, 13.08.20, 08:00 Uhr, in der Schlüchterner Straße in Flieden, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, einen silberfarbenen Pkw, VW, aufzubrechen. Es blieb beim Versuch. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei Fulda bittet um sachdienliche Hinweise unter 0661-1050 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

