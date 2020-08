Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Blaues Pedelec gestohlen

Fulda (ots)

Fulda - Unbekannte entwendeten am Donnerstagabend (13.08.), gegen 21 Uhr, ein blaues Pedelec "BH / Atom Lynx" im Wert von rund 3.200 Euro. Das Fahrrad stand vor einem Wohnhaus in der Schuhmannstraße und ist mit drei Aufklebern an der Mittelstange versehen.

