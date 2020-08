POL-OH: Polizeiposten Schotten jetzt rund um die Uhr besetzt: Mehr Sicherheit im südlichen Vogelsbergkreis

Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsbergkreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen und der Stadt Schotten

Polizeiposten Schotten jetzt rund um die Uhr besetzt: Mehr Sicherheit im südlichen Vogelsbergkreis

Schotten - Seit dem 03. August 2020 ist der Polizeiposten Schotten rund um die Uhr besetzt. Damit erhöht das Polizeipräsidium Osthessen die Präsenz im südlichen Vogelsbergkreis und stärkt das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung. Bislang wurde der Südkreis außerhalb der Öffnungszeiten von der Polizeistation Lauterbach betreut.

"Ein rund um die Uhr besetzter Polizeiposten in Schotten ist ein weiterer Schwerpunkt in der Sicherheitsarchitektur des Polizeipräsidiums Osthessen, den wir dank zusätzlicher Stellen aus den Sicherheitspaketen der hessischen Landesregierung umsetzen konnten", betonte Polizeipräsident Günther Voß im Rahmen der symbolischen Entsendung einer ersten "Südstreife".

Der Polizeiposten Schotten ist zuständig für die Stadt Schotten mit ihren 15 Stadtteilen und sorgt für die Sicherheit von rund 10.000 Bürgerinnen und Bürgern. Mit 480 Straftaten für das Jahr 2019 wurden in Schotten 47 Fälle mehr als noch im Vorjahr erfasst. Die Aufklärungsquote liegt bei 79,6 Prozent. Der Anstieg der Fallzahlen konnte auf zwei Gruppierungen von Jugendlichen und Heranwachsenden zurückgeführt werden, denen die Vogelsberger Polizei im Zuge von umfangreichen Ermittlungen und einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe mehr als 80 Straftaten nachweisen konnte.

Bereits seit April dieses Jahres wurde die Präsenzzeit im Polizeiposten Schotten merklich erhöht und eine Streife der Polizeistation Lauterbach in den Abend- und Nachtstunden fest im Südkreis eingesetzt. Mit den Stellenzuweisungen versehen nunmehr elf Beamte fest am Polizeiposten Schotten ihren Dienst und sorgen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. "Durch die personelle Stärkung des Polizeipostens Schotten verfügen wir nicht nur rund um die Uhr über eine polizeiliche Präsenz im südlichen Vogelsbergkreis, sondern verbessern auch die Einsatz- und Reaktionszeit der Lauterbacher Polizeistation", so der Polizeipräsident.

Bürgermeisterin Susanne Schaab fügt hinzu: "Es ist eine sehr gute Nachricht für die gesamte Großgemeinde, dass unser Polizeiposten jetzt rund um die Uhr besetzt ist. Die langen Anfahrtswege und langsamen Reaktionszeiten in der Vergangenheit haben der Schottener Politik oft Kopfzerbrechen bereitet. Deshalb möchte ich ausdrücklich allen danken, die sich mit uns für dieses wichtige Anliegen eingesetzt haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem verstärkten Team!"

Der Vogelsberg stellt mit rund 1.460 Quadratkilometern den flächenmäßig größten Landkreis im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Osthessen dar. Allein die Polizeistation Lauterbach - mit ihren Polizeiposten Schlitz und Schotten - ist für eine Fläche von knapp 775 Quadratkilometern zuständig und sorgt für die Sicherheit von rund 56.000 Menschen.

