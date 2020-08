POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Philippsthal - Am Mittwoch (12.08.), gegen 16:00 Uhr, wollte ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen aus der Parklücke eines Einkaufmarktes in der Ulsterstraße rückwärts herausfahren. Einige Meter hinter den Parklücken befindet sich eine Imbissbude, direkt an der Hauswand des Edeka Marktes. Hierbei übersah er einen 56jährigen Fußgänger aus Philippsthal, der an dem Imbisswagen stand. Dieser wurde leicht am Fuß verletzt.

Kirchheim - Am Mittwoch (12.08.), gegen 16:45 Uhr, wollte ein 56-jähriger Fahrer eines VW Passat aus Schkeudiz den Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Industriestraße verlassen, als ein 57-jähriger Fahrer eines Ford aus Reinhardshagen aus einer Parklücke fuhr und es zum Zusammenstoß kam. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.400 Euro.

