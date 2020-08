Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Gegen geparktes Fahrzeug gestoßen und geflüchtet - Fahrer ermittelt!

Lauterbach - Bereits am Samstag (08.08.), gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A4 die Kreuzung "An der Münz" /Hainigstraße /Karlstraße und wollte auf der Karlstraße weiterfahren. Durch die tiefstehende Sonne wurde er geblendet, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Ford Ka einer 55-jährigen Pkw-Fahrerin, welcher in der Karlstraße in Höhe der Hausnummer 1 geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch inzwischen ermittelt werden. Da er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen - Unfallverursacher flüchtet

Herbstein - In der Zeit von Sonntag (09.08.) bis Montag (10.08.) Uhr befuhr ein Fahrzeug die Hessenstraße in Richtung Altenschlirf. Kurz vor der Tankstelle verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend geriet das Fahrzeug auf die dort befindliche Verkehrsinsel und beschädigte zwei au der Verkehrsinsel befindliche Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. An den Verkehrszeichen und der Verkehrsinsel entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

