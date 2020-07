Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall zwischen zwei Leichtkraftradfahrern

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 21:30 Uhr, befuhren ein 17- und ein 16jähriger hintereinander die Alleestraße in Richtung Schloßstraße. Der 17jährige wollte nach rechts in die Synagogengasse einbiegen. Der 16jährige nahm dies zu spät wahr und kollidierte mit dem Hinterrad des Abbiegenden. Dadurch verlor die 17jährige die Kontrolle und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1500 Euro. pips

