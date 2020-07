Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährlicher Überholvorgang auf der B270

B270 Biebermühle (ots)

Am Montag, 20.7., beanzeigte ein Autofahrer einen sehr gefährlichen Überholvorgang, der sich kurz nach Mitternacht am Freitag, 17.7., auf der Bundesstraße 270 zwischen Pirmasens Biebermühle und Moschelmühle ereignete. Ein weißlackierter VW Golf mit Pirmasenser Kennzeichen überholte in Fahrtrichtung Kaiserslautern unter Missachtung des Überholverbots und der Doppellinie andere Kfz. Dabei kam auf der Gegenrichtung ein Pkw gefahren, so dass es nur dem Zufall zu verdanken war, dass sich kein tragischer Frontalzusammenstoß ereignete. Hinweis zur Ermittlung von Fahrer und Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter 06333-9270 entgegen.

