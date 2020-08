Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Lauterbach

Lauterbach (ots)

Verkehrsunfälle

Lauterbach (P): Am Freitagnachmittag den 14.08.2020 gegen 14.00 Uhr befuhr eine 86jährige Frau die Spessartstraße in nördlicher Richtung. Eine 32jährige Frau befuhr die Fuldaer Straße in östlicher Richtung. Die Unfallverursacherin übersah die Vorfahrtsberechtige Unfallbeteiligte und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden von ca. 3000 EUR, Personen wurden nicht verletzt.

Schotten (P): Am Freitagmittag, 14.08.2020 gegen 12:40 Uhr befuhr ein 19jähriger Pkw-Fahrer die Strecke B 276, Eschenrod Richtung Schotten. Im Kurvenbereich kam ihm ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegen. Der junge Mann musste ausweichen und fuhr in den rechten Graben. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Lauterbach unter 06641/9710 oder der Polizeiposten Schotten unter 06044/989090, entgegen.

Ulrichstein (P): Am Samstagabend, 15.08.2020 gegen 20.45 Uhr befuhr eine 22jährige Pkw-Fahrerin die Strecke von Ulrichstein Richtung Bobenhausen II. Kurz nach dem Ortsausgang Ulrichstein kam sie aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR (Totalschaden). Die Unfallverursacherin kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum nach Gießen.

Lauterbach (P): Am Samstagmittag, 15.08.2020 gegen 11:33 Uhr befuhr ein betrunkener Fahrradfahrer (über 2,5 Promille) die Straße Cent in Richtung Maar. Nach Angaben von Zeugen stieß er mit dem Vorderrad gegen einen Bordstein und kam zu Fall. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen. Zur Abklärung der Verletzungen wurde eine Untersuchung im Eichhofkrankenhaus, sowie eine Blutentnahme, durchgeführt.

