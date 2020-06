Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 27.06.20, gegen 23.05 Uhr wurde der Polizei Neustadt mitgeteilt, dass in der Martin-Luther-Straße ein Pkw mit einem geparkten Pkw kollidiert und ohne sich um den Schaden zu kümmern, weitergefahren ist. Durch eine Zeugin wurde der flüchtige Pkw verfolgt. In der Folge konnte das Fahrzeug kontrolliert werden. Hierbei wurde bei der 30-jährigen Fahrzeugführerin aus Karlsruhe deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 2,60 Promille. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Kokain. Der von ihr vorgelegte ausländische Führerschein hat in Deutschland keine Gültigkeit mehr, da ihr die Fahrerlaubnis auf Grund einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt mit Fahrerflucht bereits entzogen wurde. Die 30-jährige musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Die 30-jährige muss sich nun u.a wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

