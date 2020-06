Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall auf der B 42 mit zwei schwerverletzten PKW-Fahrern

Lahnstein (ots)

Am Mittwoch, 17.06.2020, ereignete sich um 11.10 Uhr auf der B 42, Abfahrt Oberlahnstein, ein Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen schwerverletzt wurden. Ein 90-jähriger PKW-Fahrer fuhr, vom Rheinhöhenweg kommend, nach links auf die B 42 in Richtung Braubach auf, ohne auf die Vorfahrt eines von links kommenden PKW zu achten. Dadurch kam es zur Kollision mit dem 29-jährigen Vorfahrtberechtigten, der nach Angaben einer Zeugin keine Chance mehr hatte auszuweichen. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem PKW befreit werden. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwerverletzt. Sie wurden mit dem Rettungshubschrauber und einem DRK-Fahrzeug ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000,- EUR geschätzt. Auf Grund der Schwere der Verletzungen des 90-jährigen ordnete die Staatsanwaltschaft die Erstellung eines Gutachtens an. Die B 42 musste für die Unfallaufnahme für gut 3 Stunden voll gesperrt werden. Hierdurch kam es im innerstädtischen Verkehr von Lahnstein zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

