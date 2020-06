Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Boppard - Diebstahl eines Grills

Emmelshausen (ots)

Am Dienstag, den 15.06.2020 zwischen 11:40 Uhr und 11:50 Uhr kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zu einem Diebstahl eines Grills aus der Außen-Ausstellung des Center-Shops in Emmelshausen. Eine männliche Person versuchte zunächst den Grill samt Karton in seinen Pkw einzuladen. Als dies aufgrund der Größe des Kartons nicht gelang, öffnete er den Karton und lud die Einzelteile des Grills in seinen Pkw. Beim Verladen des Grills erhielt er Hilfe von einer bisher unbekannten weiblichen Person. Die männliche Person begab sich zwar in den Verkaufsraum des Geschäftes, ohne jedoch den Grill zu bezahlen. Im Anschluss entfernte er sich mit seinem Pkw. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Boppard (Tel.: 06742/8090 oder per email: piboppard@polizei.rlp.de)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard



Telefon: 06742/8090

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell