Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der PI Simmern vom Wochenende

PI Simmern (ots)

Sachbeschädigung an einer Brücke über den Simmerbach im Bereich Simmersee. Unbekannte Täter brachen das Geländer der o.g. Brücke gewaltsam ab und warfen es in den die Simmerbach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt die Tatzeit zwischen dem 12.06.2020 und dem 13.06.2020.

Täterhinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern erbeten. Telefon: 06761 - 9210 pisimmern@polizei.rlp.de

Brand eines Pkw zwischen Rohrbach und Woppenroth Am Samstagnachmittag kam es zum Brand eines Pkw auf der Landstraße zwischen Rohrbach und Woppenroth. Der Fahrer konnte den Pkw noch am Straßenrand abstellen und verlassen, nachdem er Rauchentwicklung im Motorraum festgestellt hatte. Kurz darauf geriet der Pkw in Vollbrand. Der Brand konnte im Anschluss durch die herbeigerufene Feuerwehr gelöscht werden, wurde jedoch total beschädigt. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, möglicherweise lag ein technischer Defekt vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern



Telefon: 06761 - 9210

pisimmern@polizei.rlp.de



