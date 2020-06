Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Lahnstein vom Wochenende (12.-14.06.2020)

Lahnstein (ots)

Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Feuer

Am Dienstag, den 09.06.2020, gegen 17:15 Uhr, kam es in den öffentlichen Toilettenanlagen im Fährweg in Lahnstein zu einer Sachbeschädigung. Durch mehrere bislang unbekannte Heranwachsende wurden ein Pissoir zerbrochen sowie mehrere Einrichtungsgegenstände mittels Feuer angezündet. Durch einen Zeugen konnten noch zwei flüchtige männliche Heranwachsende erkannt und wie folgt beschrieben werden: 1. Heller Pullover; dunkle Hose; kurze, dunkelblonde Haare 2. Rotes Oberteil; dunkle Hose; kurze, dunkelblonde Haare

Lahnstein - Sachbeschädigung an Pkw

In Nacht von Samstag, den 13.06.2020, auf Sonntag, den 14.06.2020, wurde durch einen bislang unbekannten Täter der linke Außenspiegel eines auf dem öffentlichen Parkplatz in der Bürgermeister-Müller-Straße geparkten schwarzen VW Polo abgetreten.

Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern der vorgenannten Sachverhalte machen können, sich unter tel. 02621 913-0 oder per Mail pilahnstein@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621 913-0

pilahnstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell