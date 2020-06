Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vallendar - Kraftfahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Bendorf (ots)

Am 10.06.2020 um 01:30 Uhr wurde in Vallendar in der Rheinstraße ein 19-jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei mussten die Beamten feststellen, dass der Fahrer merklich unter Drogeneinfluss stand. Er gab an, kurz vor Fahrtantritt ein bis zwei Joints geraucht zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei der Durchsuchung seines PKW wurden noch Konsumutensilien mit Resten von Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Der junge Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis muss sich nun in einem Verkehrsordnungswidrigkeiten-, sowie in einem Strafverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell