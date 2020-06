Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahranfängerin unter Drogeneinfluss

Bendorf (ots)

Am 09.06.2020 um 01:45 Uhr wurde eine 18-jährige Fahranfängerin mit ihrem PKW durch die Polizei in der Hauptstraße von Bendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die junge Frau unter Drogeneinfluss stand. Zudem wurden bei ihr auch noch geringe Mengen an Drogen aufgefunden und sichergestellt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Fahrerin wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und führerscheinrechtliche Konsequenzen dürften die Folge sein.

