Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vandalismus

Dieblich, Gewerbegebiet Salzheck (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen Täter wiederholt auf das umzäunte Gelände mehrerer Firmen ein und hinterließen grobe Unordnung. Es wurden Gegenstände durch die Gegend geworfen und Werkzeuge an anderen Stellen liegen gelassen. Entwendet wurden lediglich eine Schaufel und ein Spaten, wobei diese Gegenstände möglicherweise noch im Umfeld aufgefunden werden. Wertvolle Gegenstände wurden nicht angegangen oder aufgebrochen. Zu Sachbeschädigungen kam es ebenfalls nicht. Es scheint möglich, dass Jugendliche aus der Umgebung die Firmengelände als Abenteuerspielplatz nutzen. Hinweise an die Polizei in Brodenbach

