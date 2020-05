Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von Sportgerät als Fortbewegungsmittel in Teningen

Freiburg (ots)

Lkrs. Emmendingen, Gemeinde Teningen, Kronenplatz

Im Zeitraum zwischen Montag, 11.5. und Donnerstag, 14.5. wurde in Teningen auf dem Kronenplatz ein, an einem dortigen Fahrradständer verschlossen abgestellter, schwarzer "Me-Mover" entwendet. Ein Me-Mover ist eine Art Dreirad auf dem man sich an einer Lenkstange festhält und sich mittels Steppbewegungen stehend fortbewegt. Diese Art von Sportgerät im hiesigen Landkreis sehr selten.

Zeugen des Vorfalls oder Personen die ein derartiges Fortbewegungsmittel wahrnehmen, werden gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 zu melden.

cr/RE Gö/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell