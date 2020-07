Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mehrfacher Diebstahl

Nörtershausen (ots)

Bereits zum zweiten Mal musste ein ortsansässiger Landwirt feststellen dass an dem Weidezaungerät seiner Viehweide in Nörtershausen an der Grillhütte die Batterie durch Unbekannt entwendet wurde. Das erste Mal vom Freitag 10. 07 auf Samstag 11.07, erneut am nächsten Wochenende vom 17. auf den 18.07. Es handelt sich nicht um ein Kavaliersdelikt, der oder die Täter werden sich strafrechtlich verantworten müssen. Hinweise bitte an die Polizei Brodenbach unter 02605 98021510.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Brodenbach



Telefon: 02605-98021510

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell