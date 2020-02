Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Innenminister Caffier ehrt verdiente Feuerwehrangehörige mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe

Schwerin (ots)

Innenminister Lorenz Caffier hat am heutigen Montag acht Feuerwehrangehörige und eine Bürgerin mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe ausgezeichnet. Es handelt sich dabei um die höchste staatliche Auszeichnung im Brandschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

"Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann zu sein bedeutet, viel Zeit, Kraft und Enthusiasmus in ein mit hohen persönlichen Gefahren verbundenes Ehrenamt zu stecken. In ein Ehrenamt, dessen gefährlichste Momente einen zur unpassendsten Zeit erwarten können", so Minister Caffier.

Er betonte in seiner Laudatio, dass gerade dieser persönliche Einsatz für die öffentliche Sicherheit in unserem Land unerlässlich sei und hob hervor: "Unsere Feuerwehrmänner und -frauen gehören deswegen einfach besonders wertgeschätzt."

An die Auszuzeichnenden gerichtet, würdigte der Minister ihr langjähriges, weit überdurchschnittliches Engagement in verschiedenen Facetten für den Brandschutz im Land. Sei es nun als Einsatzleiter oder Wehrführer, im vorbeugenden Brandschutz bei der Planung neuer Gebäude, im Engagement für die Jugendfeuerwehren, in der Ausbildung, bei der automatisierten Waldbrandfrüherkennung oder für den Erhalt von lokalen Feuerwehren.

"Sie alle sind Vorbilder", sagte Caffier. "Sie zeigen, dass Verantwortung, Hilfsbereitschaft und Bürgersinn in unserer Gesellschaft nach wie vor hohe Werte darstellen und aktiv gelebt werden."

Die Auszeichnung erhalten:

Hauptlöschmeister Holger Allrath Freiwillige Feuerwehr (FF) Selmsdorf Landkreis (LK) Nordwestmecklenburg

Brandamtsrat Günter Giermann Berufsfeuerwehr (BF) Greifswald LK Vorpommern-Greifswald

Kreisbrandmeister Heinz Hinzmann FF Utecht LK Nordwestmecklenburg

Brandamtmann Heino Korthase BF Greifswald LK Vorpommern-Greifswald

Amtsbrandmeister Hans-Jürgen Krauel FF Velgast LK Vorpommern-Rügen

Brandmeister Heinz Neubauer FF Kirchdorf LK Nordwestmecklenburg

Frau Sigrid Rach Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt M-V Bereich Forstwirtschaft

Brandmeister Enrico Scheffler FF Stralendorf LK Ludwigslust-Parchim

Brandmeister Manfred Stäge FF Marlow LK Vorpommern-Rügen

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

Dörte Lembke

Telefon: 0385/588-2008

E-Mail: Doerte.Lembke@im.mv-regierung.de

http://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell