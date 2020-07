Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeuge beim Autohaus beschädigt- Unbekannte werfen Scheiben ein

Hiddenhausen (ots)

(sls) Zu einer Reihe von Sachbeschädigungen kam es auf einem Gelände eines Autohauses an der Schweichelner Straße in Hiddenhausen. Am Montagabend (27.7.) verließ ein Mitarbeiter gegen 18.00 Uhr den Außenbereich des Autohauses. Zu dem Zeitpunkt befanden sich noch alle Fahrzeuge in einem unbeschädigten Zustand. Im Zeitraum bis Dienstagmorgen wurden durch unbekannte Täter bei diversen Fahrzeugen der Marke Skoda die Heckscheiben eingeschlagen. Bei einem der Fahrzeuge wurde die Bereifung mit Felgen abmontiert und entwendet. Aus einem auf dem Gelände befindlichen Service-Mobil wurde ein Steckschlüssel-Satz mitgenommen. Es besteht der Verdacht, dass der Schlüsselsatz für den Diebstahl der Reifen und Felgen benutzt wurde. Der, durch die Sachbeschädigungen und Diebstahl, entstandene Schaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Wir bitten Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell