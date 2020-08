Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw komplett ausgebrannt

A 7 - Niederaula (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:10 Uhr, geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein 5er BMW älteren Baujahres auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg in Brand. Die 23-jährige Fahrzeugführerin bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum und lenkte geistesgegenwärtig ihr mit vier weiteren Personen besetztes Fahrzeug noch auf den Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Niederaula. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass alle Insassen das Fahrzeug verlassen konnten und somit niemand verletzt wurde. Auch einen Großteil des mitgeführten Gepäckes konnte noch aus dem Fahrzeug gerettet werden. Das Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus, ehe es durch die eingesetzte Feuerwehr Niederaula gelöscht werden konnte. Die Schadenshöhe am Pkw beträgt etwa 2.000 Euro. Die Anschlussstelle Niederaula musste für den Zeitraum der Lösch - und Bergungsarbeiten bis 23:00 Uhr voll gesperrt werden. Die Höhe des Schadens an der Fahrbahndecke kann noch nicht beziffert werden. Für die letzten Ferienheimkehrer hatte das Vorkommnis nur geringe Auswirkungen, da der Verkehr auf der Hauptfahrbahn weiterfließen konnte.

gefertigt: POK Schmitt, Polizeiautobahnstation Petersberg

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell