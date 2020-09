Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu.: Diebstahl in Schule

Steinfurt (ots)

Aus dem Sekretariat eines Gymnasiums ist in der Nacht von Mittwoch (09.09.2020) auf Donnerstag (10.09.2020) Bargeld entwendet worden. In der Zeit zwischen 22.45 und 05.50 Uhr haben sich unbekannte Täter Zugang zum Schulgebäude verschafft. Im Sekretariat durchsuchten sie mehrere Schränke. Aus einer Geldkassette sowie aus einem Schrank entwendeten sie etwas Bargeld. Auch andere angrenzende Räume wurden durchsucht. Entwendet wurde dort nach ersten Erkenntnissen nichts. Ungeklärt ist derzeit noch, wie die Diebe in der besagten Zeit ins Schulgebäude gelangen konnten. Sämtliche Eingangstüren zur Schule und zum Sekretariat waren verschlossen, lediglich eine Tür weist leichte Beschädigungen auf. Am Mittwochabend fand in der Aula der Schule eine Veranstaltung statt. Daher waren Haupteingang und Aulatrakt bis etwa 22.45 Uhr geöffnet. Die Zwischentür zum Hauptgebäude, wo das Sekretariat liegt, war jedoch abgeschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell