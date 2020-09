Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsdelikt

Ochtrup (ots)

Am Mittwochmittag (09.09.2020) wurde der Polizei ein "verdächtiger LÖKW" auf der Bundesstraße 54 bei Ochtrup gemeldet. Ein Autofahrer fuhr hinter dem Sattelkauflieger in Richtung Münster und schilderte seine Beobachtungen am Telefon. Demnach fuhr der LKW in deutlichen Schlangenlinien, im zweispurigen Bereich über beide Fahrspuren und im einspurigen Bereich fuhr er über die Mittellinie. Schließlich bog der LKW von der B 54 auf die Landstraße 573 in Richtung Heek ab. Der Sattelzug konnte von der Polizei wenig später geparkt im Weinerpark festgestellt. Auch der 56-jährige Fahrer konnte angetroffen werden. Dieser stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Ihm wurden Blutproben entnommen. Sein Führerschein ist sichergestellt worden.

