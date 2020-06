Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt: Einbruch in Gaststätte - Täter stehlen Wandtresor

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain Einbruch in Gaststätte Tatzeit: 08.06.2020, 19:00 Uhr bis 09.06.2020, 10:30 Uhr In der Zeit von Montagabend bis Dienstagvormittag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte im "Wegebach" ein und stahlen einen kleinen Tresor ohne Inhalt. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und gelangten anschließend in die Gaststätte. Hier brachen sie eine weitere Tür auf und hebelten einen kleinen Tresor von der Wand. Mit dem Tresor flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Tresor wurde gestern Morgen "An der Kanonenbahn" aufgebrochen aufgefunden. Der angerichtete Sachschaden beträgt 800,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

