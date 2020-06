Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Einbruch in Getränkemarkt - Täter stehlen Getränkedosen mit Mischgetränken

Homberg (ots)

Melsungen Einbruch in Getränkemarkt Tatzeit: 06.06.2020, 20:00 Uhr bis 08.06.2020, 09:27 Uhr Getränkedosen mit Mischgetränken im Wert von 405,- Euro stahlen unbekannte Täter aus einem Getränkemarkt in der Kasseler Straße. Die Täter warfen mit Steinen eine Fensterscheibe ein und öffneten anschließend ein Fester zum Verkaufsraum. Nachdem die Täter in den Markt eingestiegen waren, stahlen sie insgesamt 146 0,33l Getränkedosen der Marken Baccardi, Jacky Cola, Jim Beam, Havanna Club Cola, Wodga Maracuja und Captain Morgan. Die Täter flüchteten durch das aufgebrochene Fenster in unbekannte Richtung. Wie sie die Beute abtransportiert haben steht zurzeit nicht fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell