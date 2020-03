Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 30-Jähriger von Straßenbahn erfasst

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch gegen 11.00 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet, bei dem ein Mann an der Straßenbahnhaltestelle Karl-Wilhelm-Straße von der einfahrenden Straßenbahn der Linie S4 erfasst und schwer verletzt worden sei. Von einem Notarzt und Rettungsdienst wurde der Schwerverletzte vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich erste Hinweise, dass es sich um einen Suizidversuch des 29-Jährigen gehandelt haben könnte. Zeugenaussagen zufolge sprang der Mann kurz vor der einfahrenden Straßenbahn auf die Schienen. Trotz Gefahrenbremsung wurde er von der Straßenbahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Der Schienenverkehr wurde beidseitig bis 11.45 Uhr gesperrt.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell