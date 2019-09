Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Borkenbergestraße/ Betrunkener Fahrer begeht Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein betrunkener Autofahrer (65) aus Dülmen hat am Donnerstag (26. September) gegen 16.10 Uhr an der Einmündung Hellweg/Borkenbergestraße in Hausdülmen einen Verkehrsunfall verursacht. Nach dem Zusammenstoß mit dem Wagen eines 57-jährigen Dülmeners fuhr der 65-Jährige zügig weiter. Polizeibeamte trafen ihn später an seinem Wohnort an. Dem positiven Atemalkoholtest folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt. Den Führerschein des Dülmeners stellte die Polizei sicher. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren. Der Sachschaden an den beiden Unfallautos wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell