Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Einbruch in eine Schule

Wettringen (ots)

In der Ludgerusschule an der Bültstraße haben sich am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag (10.09.2020) ungebetene Gäste aufgehalten. Die Einbrecher hebelten mehrere Räume auf und entwendeten aus einem Büro nach ersten Erkenntnissen ein Sparschwein, in dem sich einige Euro Bargeld befunden haben dürften. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell