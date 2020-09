Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Gimbte, Diebstahl eines Motorrades

Greven-Gimbte (ots)

An der Straße "Am Überesch" ist in der Zeit zwischen Mittwochabend, 22.00 Uhr und Donnerstagmorgen (10.09.2020), 07.00 Uhr, ein Motorroller gestohlen worden. Das Zweirad Marke Daelim SL 125U Otello hat das Kennzeichen ST - C 160. Die Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl oder zum jetzigen Standort des Motorrades unter Telefon 02571/928-4455.

