Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Alleinunfall PKW in Graben fordert einen Schwerverletzten

Nettetal (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache kam ein 21jähriger Mitarbeiter einer Securityfirma mit seinem Firmenfahrzeug, auf der Anfahrt zu einem Objekt, auf der Straße Am Schänzchen in Breyell, nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Genauere Angaben zum Unfallhergang konnten bisher noch nicht ermittelt werden, da sich der Verunfallte nicht ansprechbar und alleine in seinem Fahrzeug befunden hat und weitere potentielle Unfallzeugen sich bis dato noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Die Straße wurde für den Zeitraum der polizeilichen Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. /sm (90)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Sascha Müllers

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell