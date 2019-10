Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Junger Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Mädchen in Hofgeismar gesucht

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Die Beamten der Polizeistation Hofgeismar suchen derzeit einen jungen Fahrradfahrer, der am Freitagmorgen in der Käthe-Kollwitz-Straße, mit einem 14 Jahre alten Mädchen zusammengestoßen war. Die 14-Jährige war dadurch gestürzt und hatte sich an den Beinen und im Gesicht verletzt. Der etwa 10 oder 11 Jahre alte Junge, dem nach erster Einschätzung der Beamten wegen der Entstehung des Unfalls kein Vorwurf zu machen ist, hatte sich noch kurz bei einer Zeugin erkundigt und ist dann weitergefahren. Ihn suchen die Hofgeismarer Polizisten nun und bitten um Hinweise.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife berichtet, war es an dem Freitagmorgen gegen 8 Uhr zu dem Zusammenstoß gekommen. Die 14-Jährige war nach derzeitigen Erkenntnissen gemeinsam mit einer Freundin zu Fuß von der Bürgermeister-Schirmer-Straße kommend auf der rechten Gehwegseite der Adolf-Häger-Straße unterwegs. In Höhe der Käthe-Kollwitz-Straße wollte sie die Straße überqueren und übersah dabei offenbar den von hinten mit seinem Fahrrad kommenden Jungen. Die beiden stießen daraufhin auf der Straße zusammen. Sowohl die 14-Jährige als auch der Fahrradfahrer, so die Freundin des Mädchens, seien gestürzt. Während sich ein Passant, der den Unfall beobachtet hatte, sofort um das verletzte Mädchen kümmerte, habe der Junge eine weitere Passantin gefragt, ob alles in Ordnung sei. Anschließend sei er in Richtung Gustav-Heinemann-Schule weggefahren.

Da die Beamten bei den weiteren Ermittlungen nicht klären konnten, wer der Junge auf dem Fahrrad war, bitten sie nun um Hinweise. Nach Angaben der Zeugen soll es sich um einen ca. 10 bis 11 Jahre alten Jungen mit blonden Haaren, Brille und schwarzer Jacke gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizeistation Hofgeismar unter der Tel. 05671 - 99280 entgegen.

