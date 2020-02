Polizei Aachen

POL-AC: Zeltmitarbeiter mit Messer bedroht

Aachen (ots)

Ein Mitarbeiter der mit dem Festzelt am Katschhof betrauten Sicherheitsfirma hat gestern Abend (17.02.2020) um kurz nach 19 Uhr einen Mann angesprochen, der gerade versuchen wollte, sich durch einen Seiteneingang unberechtigt in das Zeltinnere zu schleichen. Dieser zog sofort ein Messer und bedrohte damit den Sicherheitsmann. Der konnte sich ins Zelt flüchten und die Polizei verständigen. Der 28-jährige Tatverdächtige konnte wenig später in der Ursulinerstraße von einer Streife aufgegriffen werden. Wie sich herausstellte, war der Mann am gleichen Tag bereits wegen eines Ladendiebstahls und einer sexuellen Belästigung dreier Frauen aufgefallen. Zur Verhinderung weiterer Taten ordnete ein Richter das Gewahrsam für ihn an. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren, u.a. wegen Bedrohung und sexueller Belästigung, verantworten. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell